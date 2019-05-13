Путин провел встречу с главой МИД Китая в Сочи

СЕГОДНЯ 21:20 2019-05-13T21:20:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 13 мая, президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел КНР Ван И в Сочи. Российский лидер назвал отношения с Китаем "успешными в самом прямом смысле слова".

"Я знаю, что основная цель вашего визита сегодня является согласование основных параметров главного события в двусторонних отношениях текущего года", - сказал Путин, имея в виду визит в Россию главы председателя КНР Си Цзиньпина

"Я думаю, что сегодня мы с вами об этом и поговорим", — добавил президент РФ.

Напомним, в апреле в Пекине прошла последняя встреча Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, Путин принял участие в форуме «Один пояс — один путь». Он попросил передать слова благодарности председателю КНР за проведение этого мероприятия.

"Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы считаем эту идею ("Один пояс - один путь") очень продуктивной, интересной, содержательной", — подчеркнул российский президент.

ИСТОЧНИК KP.RU