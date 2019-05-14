«Аэрофлот» опроверг информацию о нештатной ситуации на борту самолета Калининград-Москва

СЕГОДНЯ 11:43 2019-05-14T11:43:14+03:00

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" опровергла ранее распространенную информацию о нештатной ситуации на борту самолета Калининград-Москва.

«Информацию опровергаем, - приводит РИА Новости слова представителя компании. - Воздушное судно выполняет полет в штатном режиме».

Как отметили в "Аэрофлоте", по просьбе управления воздушного движения проводилась проверка сигнала. В настоящее время самолет спокойно сел в аэропорту "Шереметьево".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 5 мая в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа. Самолет, который вылетел из столичного аэропорта в Мурманск, вынужден был экстренно вернуться, совершив экстренную посадку. При приземлении у «Суперджета» подломилась стойка шасси и загорелись двигатели. жертвами стал 41 человек, есть пострадавшие. Всего на борту лайнера находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа.

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ИСТОЧНИК KP.RU