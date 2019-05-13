Вылетевший из Москвы в Самару самолет вернулся в «Шереметьево»

СЕГОДНЯ 03:31 2019-05-13T04:04:14+03:00

Информации о причинах, по которым экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета, пока нет. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

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В ночь с воскресенья на понедельник самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в столичный аэропорт «Шереметьево».

По данным портала Flightradar24, который отслеживает полеты гражданской авиации, лайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1206 «Москва – Самара», вылетел из «Шереметьево» в 01:59 по московскому времени, однако когда он уже находился в районе города Владимир, развернулся в небе и полетел обратно.

В Самаре он должен был приземлиться в 04:30 по местному времени (03:30 мск), теперь на онлайн-табло самарского аэропорта высветилась информация, что прилет этого рейса в 06:00 по местному времени, передает ТАСС.

Причины, по которым экипаж самолета принял решение развернуться, пока неизвестны.

Напомним об авиакатастрофе, которая произошла в «Шереметьево» 5 мая и унесла унесшей жизни 41 человека. Тогда, как писал сайт kp.ru, SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, однако вскоре после вылета экстренно вернулся и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» подломилась стойка шасси и загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа.

ВЕРСИИ

Версии пожара на борту Москва-Мурманск в Шереметьево: Молния, отказ оборудование и техническое несовершенство «Суперджета»

Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, «Сухой Суперджет» вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону (подробности).

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Расследование произошедшего в Шереметьево еще только началось. Но уже посыпались версии из уст разных экспертов и источников. Кто-то считает, что это была проблема с двигателем. Кто-то уверен, что в самолет попала молния. А кто-то считает, что лайнер слишком жестко приземлился и при посадке взорвались баки с топливом (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707095" frameborder="0"></iframe> Катастрофа в Шереметьево: 41 жизнь, по которой скорбит вся страна.Врач, юрист, рыбак, дети и мамы... Пожар на борту самолёта в Шереметьево унес жизни 41 человека. Вспомним их всех поимённо

ИСТОЧНИК KP.RU