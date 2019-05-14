В МИД России надеются услышать четкую позицию Зеленского по Донбассу
Заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что Москва надеется услышать четкую обоснованную позицию избранного президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе после его инаугурации.
«Надеемся, что после инаугурации Владимир Зеленский более четко обозначит свои приоритеты, в том числе и по урегулированию в Донбассе», - сказал он в интервью газете «Известия».
Карасин также выразил надежду, что новый украинский лидер будет ответственно выполнять свои обязательства и не станет уклоняться от прямого диалога с жителями Донбасса.
Напомним, в 2014 году украинская армия начала операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили о независимости после переворота в Киеве. По информации ООН, за время военного конфликта жертвами стали около 13 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU