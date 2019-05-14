В МИД России надеются услышать четкую позицию Зеленского по Донбассу

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-14T12:33:11+03:00

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Заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что Москва надеется услышать четкую обоснованную позицию избранного президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе после его инаугурации.

«Надеемся, что после инаугурации Владимир Зеленский более четко обозначит свои приоритеты, в том числе и по урегулированию в Донбассе», - сказал он в интервью газете «Известия».

Карасин также выразил надежду, что новый украинский лидер будет ответственно выполнять свои обязательства и не станет уклоняться от прямого диалога с жителями Донбасса.

Напомним, в 2014 году украинская армия начала операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили о независимости после переворота в Киеве. По информации ООН, за время военного конфликта жертвами стали около 13 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU