Климкин: Украина откажется от Минских соглашений, если Европа сократит санкции против России

СЕГОДНЯ 17:05 2019-05-13T17:05:38+03:00

Аналогичное заявление глава МИД Украины сделал в Брюсселе на встрече с министрами иностранных дел стран - членов Евросоюза

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина откажется от выполнения Минских соглашений, если Европа сократит санкции против России.

"Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям ДНР и ЛНР), вы пойдете на шаги навстречу России - тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали", - сказал Климкин в интервью "Европейской правде".

По данным издания, такое же заявление Климкин сделал на встрече с главами МИД стран - членов Евросоюза. Он отметил, что Евросоюз, ослабляя санкционный режим, "убьет "Минск".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспортов жителями ДНР и ЛНР. В ответ на это Климкин обратился к министрам иностранных дел "семерки" с призывом ввести новые санкции в отношении России.

В 2014 году украинская армия начала операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после переворота в Киеве. По информации ООН, жертвами военных действий стали около 13 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU