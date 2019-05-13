Климкин: Украина откажется от Минских соглашений, если Европа сократит санкции против России
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина откажется от выполнения Минских соглашений, если Европа сократит санкции против России.
"Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям ДНР и ЛНР), вы пойдете на шаги навстречу России - тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали", - сказал Климкин в интервью "Европейской правде".
По данным издания, такое же заявление Климкин сделал на встрече с главами МИД стран - членов Евросоюза. Он отметил, что Евросоюз, ослабляя санкционный режим, "убьет "Минск".
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспортов жителями ДНР и ЛНР. В ответ на это Климкин обратился к министрам иностранных дел "семерки" с призывом ввести новые санкции в отношении России.
В 2014 году украинская армия начала операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после переворота в Киеве. По информации ООН, жертвами военных действий стали около 13 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU