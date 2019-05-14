2019-05-14T12:49:37+03:00
Общество

В Вологодской области учредили должность омбудсмена по делам пенсионеров

Губернатор Олег Кувшинников учредил новую должность уполномоченного по делам ветеранов и пенсионеров
Лариса ТУРОВА
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Новый омбудсмен будет отстаивать права ветеранов и пенсионеров по аналогии с работой омбудсмена по правам человека и детей, а также помогать им решении «узких» вопросов.

Глава региона попросил все ветеранские организации области направить ему предложения по кандидатуре на этот пост до 1 июня.

Помимо новой должности Олег Кувшинников анонсировал финансовую поддержку ветеранских организаций области. С 1 июня текущего года городские и районные ветеранские организации будут ежегодно получать из областного бюджета по 100 тысяч рублей на текущую деятельность, а их председатели – по 10 тысяч рублей ежемесячно. Глава региона убежден, что эти средства позволят членам ветеранских организаций вести активный образ жизни и проводить встречи с коллегами из разных районов области.

Добавим, сегодня на Вологодчине действует 28 городских и районных ветеранских организаций, а также 1747 первичных, в которых состоит каждый четвертый житель области, в общей сложности 360 тысяч вологжан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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