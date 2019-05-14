В интернете появилось видео сброса мощной бомбы с Су-34
В интернете появилось видео сброса самой мощной управляемой бомбы КАБ-1500Л-ПР. Она предназначена для поражения хорошо укрепленных целей. Аналогичные взрывные устройства применялись в Афганистане и Чечне.
На кадрах видно, что бомбу сбросили с истребителя-бомбардировщика Су-34.
В Сети появились кадры применения Су-34 ВКС РФ «умной» бомбы КАБ-1500ПР с лазерным наведением..
Процесс записали на видео, ролик в интернет выложил пользователь под ником fighter_bomber. Пока не сообщается, где именно был записан ролик. Эксперты уверяют, что все происходит в Сирии, но когда именно производился вылет не понятно.
Совсем недавно авиация ВКС РФ наносила удары по боевикам в провинции Хама, пишет Утро.ру.
ИСТОЧНИК KP.RU