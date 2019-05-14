2019-05-14T14:41:18+03:00
Политика

В интернете появилось видео сброса мощной бомбы с Су-34

Речь идет об управляемой бомбе КАБ – 1500Л-ПР [видео]
Елена АКИМОВА
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В сети появилось видео сброса мощной бомбы с истребителя Су-34В сети появилось видео сброса мощной бомбы с истребителя Су-34
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В интернете появилось видео сброса самой мощной управляемой бомбы КАБ-1500Л-ПР. Она предназначена для поражения хорошо укрепленных целей. Аналогичные взрывные устройства применялись в Афганистане и Чечне.

На кадрах видно, что бомбу сбросили с истребителя-бомбардировщика Су-34.

В Сети появились кадры применения Су-34 ВКС РФ «умной» бомбы КАБ-1500ПР с лазерным наведением..

Процесс записали на видео, ролик в интернет выложил пользователь под ником fighter_bomber. Пока не сообщается, где именно был записан ролик. Эксперты уверяют, что все происходит в Сирии, но когда именно производился вылет не понятно.

Совсем недавно авиация ВКС РФ наносила удары по боевикам в провинции Хама, пишет Утро.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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