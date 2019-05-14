2019-05-14T16:22:48+03:00
Политика

Госдума одобрила закон о расширении полномочий Счетной палаты

Согласно тексту документа, ведомство, в частности, сможет проводить аудит юридических лиц и дочерних компаний государственных корпораций
Александр ДЖУМАЕВ
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Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, расширяющий полномочия Счетной палаты России (СП)Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, расширяющий полномочия Счетной палаты России (СП)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, расширяющий полномочия Счетной палаты России (СП). Как сообщает "Интерфакс", документ был предложен в начале марта группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Согласно закону, ведомство, которое возглавляет Алексей Кудрин, сможет проводить аудит юридических лиц в части использования ими субсидий из бюджета, а также аудит дочерних компаний государственных корпораций. В настоящий момент СП может проводить проверку лишь головных компаний.

Документ также расширяет полномочия Счетной палаты по контролю в рамках исполнения Бюджетного кодекса. Помимо аудита региональных государственных органов и органов местного самоуправления, СП сможет заниматься финансовым контролем "иных объектов" в регионах.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, глава СП Алексей Кудрин летом прошлого года заявил, что его ведомство выявило ряд фактов нарушений нарушений, недостатков поступлений и нецелевого использования средств на общую сумму в 1,8 трлн рублей. По словам Кудрина, в 2018 году этот показатель был почти в два раза больше, чем в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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