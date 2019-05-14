Украинский суд оставил в силе запрет на въезд в страну Артемию Лебедеву

14 Май 17:23 2019-05-14T17:23:12+03:00

Запрет был введен СБУ в 2017 году сроком на 5 лет

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Украинский суд отказался отметить постановления о запрете на въезд в страну российскому дизайнеру Артемию Лебедеву. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Запрет на въезд Лебедеву был введен в марте 2017 года сроком на 5 лет. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила дизайнера в распространении через социальные сети материалов, содержащих антиукраинскую пропаганду. В постановлении отмечается, что Лебедев, в частности, поддержал присоединение Крыма к России, а также "лично нарушал действующее законодательство Украины и незаконно находился на временно оккупированных территориях Украины".

Сам Лебедев не согласился с постановлением СБУ и обратился в суд. По словам дизайнера, в материалах дела отсутствуют доказательства идентификации личности, которая распространяла указанную информацию в сети.

В январе этого года суд первой инстанции отказал Лебедеву в удовлетворении иска. Дизайнер подал апелляцию, которая была отклонена по причине того, что защита Лебедева не предоставила доказательств того, что провокационные публикации на его страницах в интернет-ресурсах размещались посторонними лицами.

Российский дизайнер Артемий Лебедев с 1995 года возглавляет "Студию Артемия Лебедева". Среди проектов этой студии - ребрендинг логотипа и разработка схемы Московского метрополитена, создание логотипов Ярославля, Перми и Одессы.

ИСТОЧНИК KP.RU