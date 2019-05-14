Мощнейшая магнитная буря не повлияла на работу спутников
Охватившая Землю мощнейшая за несколько лет магнитная буря не повлияла на работу российских спутников. Об этом сообщили в «Роскосмосе», отметив, что в работе орбитальной группировки никаких изменений зафиксировано не было.
«Никаких изменений в функционировании орбитальной группировки, находящейся на управлении "Роскосмоса", не зафиксировано», - передает агентство РИА-Новости слова пресс-службы «Роскосмоса».
Как сообщал ранее сайт kp.ru, активностью Солнца резко увеличилась во вторник, 14 мая, около 6:00 по московскому времени. Как сообщил главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев ожидается, что буря продлится до самого вечера и завершится не раньше наступления ночи, однако «пик» был преодолён в 13:10. Зафиксированная буря относится к третьему уровню, а всего на шкале пять баллов.
Землю накрыла магнитная буря.
ИСТОЧНИК KP.RU