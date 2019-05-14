2019-05-14T19:22:20+03:00
Общество

Мощнейшая магнитная буря не повлияла на работу спутников

В «Роскосмосе» сообщили, что не зафиксировали никаких изменений в функционировании орбитальной группировки [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мощнейшая магнитная буря не повлияла на работу спутниковМощнейшая магнитная буря не повлияла на работу спутниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Охватившая Землю мощнейшая за несколько лет магнитная буря не повлияла на работу российских спутников. Об этом сообщили в «Роскосмосе», отметив, что в работе орбитальной группировки никаких изменений зафиксировано не было.

«Никаких изменений в функционировании орбитальной группировки, находящейся на управлении "Роскосмоса", не зафиксировано», - передает агентство РИА-Новости слова пресс-службы «Роскосмоса».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, активностью Солнца резко увеличилась во вторник, 14 мая, около 6:00 по московскому времени. Как сообщил главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев ожидается, что буря продлится до самого вечера и завершится не раньше наступления ночи, однако «пик» был преодолён в 13:10. Зафиксированная буря относится к третьему уровню, а всего на шкале пять баллов.

Землю накрыла магнитная буря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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