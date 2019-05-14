Землю охватила мощнейшая за несколько лет магнитная буря
Землю охватила мощнейшая за несколько лет магнитная буря. Об этом сообщил главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.
По его словам, явление напрямую связано с активностью Солнца, которая резко увеличилась во вторник, 14 мая, около 6:00 по московскому времени. Ожидается, что буря продлится до вечера и окончательно завершится не раньше наступления ночи. При этом "пик" волнений уже преодолен. Он приходился на 13.10 по мск.
"Эта буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов. Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в 10-20 лет", - цитирует РИА Новости Богачева.
Стоит отметить, что такие явления сопровождают помехами в радиосвязи и полярными сияниями. Также специалисты рекомендуют быть осторожнее метеочувствительным людям.
Сайт kp.ru писал о том, что наиболее распространенными недомоганиями при магнитных бурях являются головные боли, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, бессонница и упадок сил.
Вспышки на Солнце в этом и следующем году вызовут сильнейшие магнитные бури.По прогнозам специалистов, в ближайшие году активность Солнца повысится настолько, что сильные магнитные бури могут привести к серьезным техногенным катастрофам, а также проблемам со здоровьем..
ИСТОЧНИК KP.RU