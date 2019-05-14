2019-05-14T14:18:48+03:00
Происшествия

Землю охватила мощнейшая за несколько лет магнитная буря

Активность Солнца создает помехи в радиосвязи, формирует полярные сияния и влияет на самочувствие людей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Земле началась самая крупная за последнее время магнитная буряНа Земле началась самая крупная за последнее время магнитная буряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Землю охватила мощнейшая за несколько лет магнитная буря. Об этом сообщил главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

По его словам, явление напрямую связано с активностью Солнца, которая резко увеличилась во вторник, 14 мая, около 6:00 по московскому времени. Ожидается, что буря продлится до вечера и окончательно завершится не раньше наступления ночи. При этом "пик" волнений уже преодолен. Он приходился на 13.10 по мск.

"Эта буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов. Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в 10-20 лет", - цитирует РИА Новости Богачева.

Стоит отметить, что такие явления сопровождают помехами в радиосвязи и полярными сияниями. Также специалисты рекомендуют быть осторожнее метеочувствительным людям.

Сайт kp.ru писал о том, что наиболее распространенными недомоганиями при магнитных бурях являются головные боли, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, бессонница и упадок сил.

Вспышки на Солнце в этом и следующем году вызовут сильнейшие магнитные бури.По прогнозам специалистов, в ближайшие году активность Солнца повысится настолько, что сильные магнитные бури могут привести к серьезным техногенным катастрофам, а также проблемам со здоровьем..

ИСТОЧНИК KP.RU

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