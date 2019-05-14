В Грузии неизвестные попытались напасть на жену Саакашвили

14 Май 21:20 2019-05-14T21:20:57+03:00

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В грузинском городе Зугдиди произошла попытка нападения на жену бывшего президента страны Михаила Саакашвили Сандру Рулофс, которая является кандидатом на пост мэра этого города. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

Сообщается, что попытка нападения состоялась во время общения Рулофс с местными журналистами. По словам жены бывшего президента Грузии, нападавшие выкрикивали оскорбления в ее адрес, а также напали на членов съемочной группы и фотографов. К моменту прибытия на место полиции нападавшим удалось скрыться.

Сама Рулофс назвала нападение "актом запугивания". В результате инцидента она не пострадала; информация о состоянии пострадавших членов съемочной группы уточняется.

Сандра Рулофс была первой леди Грузии с 2003 по 2013 год. В 2016 году она прошла в парламент страны от оппозиционной партии "Единое национальное движение", однако позже отказалась от депутатского кресла. На выборах мэра Зугдиди Рулофс представляет партию "Сила в единстве".

ИСТОЧНИК KP.RU