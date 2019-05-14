2019-05-14T22:06:47+03:00
Спорт

Манчестер Сити оказался под угрозой отстранения от Еврокубков

Чемпион Англии может быть отстранен от участия в Лиге Чемпионов в следующем сезоне из-за финансовых махинаций на трансферном рынке
Дарья КРЫЛОВА
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Футболисты "Сити" Александр Зинченко и Айан Поведа празднуют чемпионство клуба, 12 мая 2019 г.Футболисты "Сити" Александр Зинченко и Айан Поведа празднуют чемпионство клуба, 12 мая 2019 г.Фото: REUTERS
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Специальная комиссия УЕФА намеренна добиться годичного отстранения «Манчетера Сити» от участия в Лиге Чемпионов из-за нарушения фэил-плей.

Как сообщает The Times, в данный момент независимый орган финансового контроля УЕФА расследует подробности спонсорской сделки стоимостью в 59,5 млн фунтов стерлингов, которая должна была поступить в клуб в 2015 году от Etihad Airways, но вместо этого была оплачена непосредственно владельцами клуба.

В официальном аккаунте клуба в Твиттере висит закрепленное объявление о том, что клуб сотрудничает с УЕФА и не пытается ничего скрывать.

«При этом клуб рассчитывает как на независимость и приверженность CFCB к правовой процедуре, так и на обязательства УЕФА от 7 марта, что до завершения раследовнаия не будут даваться никакие комментарии», — отмечается в сообщении.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сказал, что не знает, какое в конечном итоге будет принято решение – в пользу клуба или нет.

«Я не знаю, какое решение они примут, в нашу пользу или же нет», - сказал Гвардиола в интервью The Times, - «я тренер, я слежу за ситуацией на поле и целиком и полностью поддерживаю клуб. Я считаю, что что бы ни произошло, мы должна продолжать делать то, что должны делать – играть в футбол, который ждут от нас болельщики».

Расследование на предмет каких-либо утечек, отмыва денег в финансовой структуре «Сити» проводится бывшим премьер-министром Бельгии Ивом Летермом и завершится в конце этой недели или на следующей неделе.

Ожидается, что расследование все-таки завершится баном для «горожан», однако же это палка о двух концах: любая попытка запретить «Сити» участвовать в Лиге Чемпионов может привести к серьезной и потенциально знаковой судебной тяжбе в отношении СЗП УЕФА, достоверность которой регулярно ставится под сомнение.

Ранее с подобной ситуацией столкнулся «ПСЖ» после трансферов Неймара и Килиана Мбаппе, но «парижане» отделались штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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