Трое полицейских из кортежа Трампа пострадали в ДТП

15 Май 04:48 2019-05-15T04:48:13+03:00

Авария произошла в Луизиане, куда президент США прибыл для встречи со сторонниками

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Кортеж президента США Дональда Трампа в Луизиане попал в ДТП, в котором пострадали три полицейских на мотоциклах. О происшествии в своем Twitter сообщила журналистка агентства Bloomberg Дженифер Джейкобс.

По ее словам, авария не затронула автомобиль главы государства, но несколько местных полицейских получили серьезные травмы.

"Я видела трех упавших офицеров на трассе возле Лейк-Чарльз, когда автоколонна Трампа направлялась в Хакберри. Один из них сидел на траве, другой лежал на спине на обочине шоссе, у него кровотечение. Третий стоит на ногах, у него идет кровь из руки", - написала журналистка.

Позже Джейкобс узнала, что полицейский, лежавший на асфальте, получил перелом руки и потерял несколько зубов.Все трое пострадавших были доставлены для оказания медицинской помощи в близлежащие больницы, их состояние стабильное.

О причинах аварии ничего неизвестно. Трамп ранее прибыл в Луизиану, где у него запланировано выступление перед сторонниками.

ИСТОЧНИК KP.RU