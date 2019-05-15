2019-05-15T04:48:13+03:00
Происшествия

Трое полицейских из кортежа Трампа пострадали в ДТП

Авария произошла в Луизиане, куда президент США прибыл для встречи со сторонниками
Юлия ДИВЕЕВА
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Трое полицейских в Луизиане попали в ДТП, сопровождая кортеж Дональда ТрампаТрое полицейских в Луизиане попали в ДТП, сопровождая кортеж Дональда ТрампаФото: REUTERS
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Кортеж президента США Дональда Трампа в Луизиане попал в ДТП, в котором пострадали три полицейских на мотоциклах. О происшествии в своем Twitter сообщила журналистка агентства Bloomberg Дженифер Джейкобс.

По ее словам, авария не затронула автомобиль главы государства, но несколько местных полицейских получили серьезные травмы.

"Я видела трех упавших офицеров на трассе возле Лейк-Чарльз, когда автоколонна Трампа направлялась в Хакберри. Один из них сидел на траве, другой лежал на спине на обочине шоссе, у него кровотечение. Третий стоит на ногах, у него идет кровь из руки", - написала журналистка.

Позже Джейкобс узнала, что полицейский, лежавший на асфальте, получил перелом руки и потерял несколько зубов.Все трое пострадавших были доставлены для оказания медицинской помощи в близлежащие больницы, их состояние стабильное.

О причинах аварии ничего неизвестно. Трамп ранее прибыл в Луизиану, где у него запланировано выступление перед сторонниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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