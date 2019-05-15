2019-05-15T15:25:58+03:00
Общество

Прокуратура признала незаконной надбавку к зарплате губернатора Хакассии в размере четырех окладов

Решение Валентина Коновалова противоречит федеральному законодательству
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Прокуратура Хакасии провела проверку и признала незаконной надбавку к зарплате главы региона Валентина Коновалова в размере четырех окладов, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ. Спорный закон правительство губернатора Хакасии приняло после вступления Коновалова в должность, когда население региона столкнулось с отключением от тепла и снижением в регионе прожиточного минимума.

На фоне этого не самого позитивного фона управленцы в апреле внесли поправки в региональные законы и постановления правительства Хакасии, определяющие размер зарплат чиновников.

«Так, если раньше размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять лишь 100% оклада, то согласно внесенным изменениям эту надбавка может быть увеличена в 4 раза», - отмечает телеканал.

В правительстве республики ранее обещали, что гигантские премии будут выплачиваться под общественным контролем со стороны профсоюзов, но не уточнили о каких именно профсоюзах идет речь, и что имеется ввиду.

По результатам проверки прокуратура республики опротестовала внесенные в нормативные акты изменения в связи с тем, что они противоречат федеральному законодательству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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