Украина хочет пересмотреть соглашение об ассоциации с Евросоюзом
Украина собирается предложить пересмотр Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, которое было заключено в 2014 году. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Иванна Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, за пять лет структура экономики государства существенно изменилась, поэтому вопрос о пересмотре документа может быть поднят уже в 2020 году.
"Есть возможность говорить о пересмотре. Конечно, нам нужно будет работать с коллегами из различных министерств, чтобы предложить наше видение пересмотра", - сказала вице-премьер-министр.
Она подчеркнула, что все изменения будут основываться на национальных интересах, а также развитии рынка и права ЕС. Кроме того, украинские власти планируют поднять вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России из-за выдачи паспортов жителям Донбасса, передает "РБК-Украина".
Сайт kp.ru писал о том, что политическая часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом была подписана 21 марта 2014 года тогда еще премьер-министром страны Арсением Яценюком, а 27 июня утвердили политическую часть документа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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