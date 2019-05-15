2019-05-15T15:41:21+03:00
Политика

Украина хочет пересмотреть соглашение об ассоциации с Евросоюзом

Возможные изменения будут связаны с развитием европейского рынка и национальными интересами Киева
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В 2020 году Киев собирается предложить Европейскому союзу пересмотреть Соглашение об ассоциацииВ 2020 году Киев собирается предложить Европейскому союзу пересмотреть Соглашение об ассоциацииФото: REUTERS
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Украина собирается предложить пересмотр Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, которое было заключено в 2014 году. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, за пять лет структура экономики государства существенно изменилась, поэтому вопрос о пересмотре документа может быть поднят уже в 2020 году.

"Есть возможность говорить о пересмотре. Конечно, нам нужно будет работать с коллегами из различных министерств, чтобы предложить наше видение пересмотра", - сказала вице-премьер-министр.

Она подчеркнула, что все изменения будут основываться на национальных интересах, а также развитии рынка и права ЕС. Кроме того, украинские власти планируют поднять вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России из-за выдачи паспортов жителям Донбасса, передает "РБК-Украина".

Сайт kp.ru писал о том, что политическая часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом была подписана 21 марта 2014 года тогда еще премьер-министром страны Арсением Яценюком, а 27 июня утвердили политическую часть документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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