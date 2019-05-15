Мотоцикл "Иж" класса люкс начали обкатывать на заводе

15 Май 16:28 2019-05-15T16:29:00+03:00

Транспортное средство обещают выпустить в серийное производство в 2020 году

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Мотоцикл проекта "Кортеж" обрел финальный облик и теперь проходит заводские испытания. Электрический "Иж" станет на серийное производство не раньше 2020 года. Напомним, разработкой транспортного средства занимается концерн "Калашников".

О деталях будущего мотоцикла рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. По его словам, приобрести "Иж" можно будет как в России, так и за рубежом. Особо подчеркивается, что электрический мотоцикл - российская разработка. Его дизайн будет вписан в модельный ряд Aurus. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, государство вложило в проект больше 12 миллиардов рублей. Разработка заинтересовала Президента России Владимира Путина. Проект «Кортеж» предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса – лимузина, седана, внедорожника, минивэна. Он реализуется по поручению лидера страны с 2012 года.

ТТХ мотоцикла «Кортеж»

Вес - 500 кг.

Максимальная скорость - 250 км в час.

До 100 км в час разгоняется за 3,5 секунды.

Машина оснащена бензиновым и оппозитным двигателем мощностью 110 киловатт.

ИСТОЧНИК KP.RU