Британский лингвист расшифровал таинственный манускрипт Войнича

15 Май 16:40 2019-05-15T16:40:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Британский лингвист Герард Чешир из Бристольского университета уверяет, что ему удалось прочитать часть загадочного манускрипта Войнича. Ученый выяснил, что книга была написана на ныне "мертвом" прото-романском языке, схожем с диалектами, на которых сейчас говорят в Португалии, Франции, и Испании.

Такой вывод удалось сделать, сравнив манускрипт с другим древним текстом "История Неаполя". Он написан похожей рукой и в похожем стиле, но на понятном неаполитанском языке. Это помогло Чеширу определить значения отдельных символов в таинственной книге и прочитать некоторые слова.

Оказалось, что манускрипт был написан монахинями из Доминиканского ордена для королевы Арагона Марии Кастильской в середине XV века и представлял собой медицинский сборник, а также историческую энциклопедию. В нем содержатся способы лечения "женских" болезней, рассказ об извержении вулкана на острове Вулькано в 1444 году и то, как Кастильская управляла страной в отсутствие ее мужа Альфонсо V, передает Romance Studies.

Сайт kp.ru писал о том, что манускрипт Войнича - это небольшая книга с иллюстрациями, в которой изначально было 262 страниц. В настоящий момент она находится в хранилище Йельского университета и носит звание "самой загадочной рукописи в мире". Ее создание приписывали даже инопланетянам.

ИСТОЧНИК KP.RU