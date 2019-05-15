Британский лингвист расшифровал таинственный манускрипт Войнича
Британский лингвист Герард Чешир из Бристольского университета уверяет, что ему удалось прочитать часть загадочного манускрипта Войнича. Ученый выяснил, что книга была написана на ныне "мертвом" прото-романском языке, схожем с диалектами, на которых сейчас говорят в Португалии, Франции, и Испании.
Такой вывод удалось сделать, сравнив манускрипт с другим древним текстом "История Неаполя". Он написан похожей рукой и в похожем стиле, но на понятном неаполитанском языке. Это помогло Чеширу определить значения отдельных символов в таинственной книге и прочитать некоторые слова.
Оказалось, что манускрипт был написан монахинями из Доминиканского ордена для королевы Арагона Марии Кастильской в середине XV века и представлял собой медицинский сборник, а также историческую энциклопедию. В нем содержатся способы лечения "женских" болезней, рассказ об извержении вулкана на острове Вулькано в 1444 году и то, как Кастильская управляла страной в отсутствие ее мужа Альфонсо V, передает Romance Studies.
Сайт kp.ru писал о том, что манускрипт Войнича - это небольшая книга с иллюстрациями, в которой изначально было 262 страниц. В настоящий момент она находится в хранилище Йельского университета и носит звание "самой загадочной рукописи в мире". Ее создание приписывали даже инопланетянам.
ИСТОЧНИК KP.RU