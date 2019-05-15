В Госдуму внесен проект о запрете распространения информации, способствующей санкциям против РФ

15 Май 17:15 2019-05-15T17:15:33+03:00

В Госдуму внесен проект о запрете распространения в СМИ информации, способствующей санкциям против РФ Фото: REUTERS

Инициатором законопроекта стал первый зампред комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству

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В среду, 15 мая, в Государственную Думу РФ внесен законопроект о запрете распространения в Средствах массовой информации и интернете данных, способствующих введению санкций против России. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

Инициатором законопроекта стал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат от партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

«Учитывая возросшую актуальность мер по противодействию санкциям, представляется целесообразным установление прямого законодательного запрета на распространение, в том числе с помощью СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, информации, способствующей введению ограничительных мер, либо сведений о нарушениях этих мер или условий их отмены», - сказано в пояснительной записке.

Напомним, что в среду, 15 мая, в Конгрессе Соединенных Штатов должны рассмотреть еще один проект новых санкций в отношении России. Тема предстоящий дискуссии «Оценка применения санкций для реакции на вызовы национальной безопасности и внешней политики».

Черновой законопроект направлен на тот случай, если Москва будет вмешиваться в предстоящие президентские выборы в США 2020 года. Отметим, что это далеко не первый проект санкций в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU