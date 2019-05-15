2019-05-15T17:33:03+03:00
Звезды

Картину Моне продали за рекордные 110,7 млн долларов

Другие картины из этой серии художника продавали за скромные 80 млн
Григорий ЛЕОРДА
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О владельце шедевра ничего не известно. Фото: аукцион Sotheby's.О владельце шедевра ничего не известно. Фото: аукцион Sotheby's.Фото: Из материалов пресс-службы
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Картины известного на весь мир импрессиониста Клода Моне продолжают появляться на аукционах. С каждым разом его полотна продают все дороже. Во вторник его работа из серии "Стога сена" ушла с молотка за рекордные 110,747 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте аукциона Sotheby's.

Эта картина была написана художником в 1890 году возле Живерни в Нормандии. Пейзаж был зафиксирован недалеко от дома, где проживал импрессионист. О владельце картины ничего не известно.

Стоимость работы Моне стала рекордной. Напомним, картину из этой же серии в 2016 году приобрели за 81 миллион долларов, при начальной оценке всего в 40. К серии художника принадлежит 20 полотен. Картина из другой серии "Сиреневые ирисы» была продана на аукционе Sotheby’s почти пять лет назад за 17,1 миллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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