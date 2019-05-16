2019-05-16T03:03:08+03:00
Экономика

США отложат на полгода введение пошлин на европейские авто

Трамп должен принять решение об отсрочке до 18 мая
Юлия ДИВЕЕВА
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Трампа уговаривают не вводить пошлины на автомобили из ЕвропыТрампа уговаривают не вводить пошлины на автомобили из ЕвропыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Администрация президента США Дональда Трампа может отложить на срок до шести месяцев решение о введении 25%-ных пошлин на автомобили европейского производства. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

Белый дом до субботы должен принять решение, но вероятнее всего глава государства не станет спешить с новыми пошлинами, чтобы избежать нагнетания напряженности в отношениях с ЕС и Японией, особенно в период, когда Вашингтон наращивает давление на Китай.

Белый дом пытается заключить новую торговую сделку с Китаем на более выгодных условиях. К тому же Евросоюз уже подготовил и готов ввести ответные пошлины, если Трамп все же нацелится на европейский автопром.

Отговаривают президента от опрометчивого шага и законодатели. И республиканцы и демократы в Конгрессе раскритиковали его за использование национальной безопасности в качестве основания для ввода новых тарифов для импорта товаров из соседних стран.

Как писал сайт kp.ru, Трамп в вторник заявил, что США могут ввести пошлины на многие европейские товары. Это произойдет в случае, если Европейский Союз откажется вести со Штатами переговоры по торговле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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