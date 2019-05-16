В реку Гудзон упал вертолет

СЕГОДНЯ 07:25 2019-05-16T07:26:04+03:00

Аппарат совсем немного не долетел до взлетно-посадочной площадки [видео]

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В среду, 15 мая, в реку Гудзон в Нью-Йорке упал вертолет. Аппарату оставалось совсем немного долететь до взлетно-посадочной площадки на одном из пирсов города, однако, по невыясненным пока причинам, произошло крушение. В управлении полиции Нью-Йорка уточнили, что пилот спасен.

"Вертолет не долетел до посадочной площадки, расположенной между 30-й улицей [Манхэттена] и Гудзоном. Пилота извлекли из воды, вертолет находится в безопасности", - говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

Момент падения вертолета в Гудзон.Очевидец снял ЧП на видео

На месте ЧП была организована спасательная операция. Полицейские катера отбуксировали подтопленный вертолет к пирсу, а потом подняли его лебедкой на палубу судна Инженерных войск США, передает ABC.

Марка летательного аппарата, а также его назначение неизвестны.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце марта в Казахстане потерпел крушение военный вертолет Ми-8. Весь экипаж погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU