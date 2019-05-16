2019-05-16T12:38:23+03:00
Происшествия

Французскую Корсику завалил аномальный снегопад

На острове закрыли для транспорта перевал Виццавона
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В связи с аномальными погодными условиями местные власти приняли решение ввести в регионе желтый уровень опасностиВ связи с аномальными погодными условиями местные власти приняли решение ввести в регионе желтый уровень опасностиФото: Twitter.com
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На французский остров Корсика обрушился аномальный снегопад. В результате непогоды перевал Виццавона, который связывает между собой города острова Аяччо и Бастия, был закрыт для движения транспорта.

Как отметил представитель префектуры Верхней Корсики, в регионе ожидается от одного до трех сантиметров снега на перевале Виццавона и до пяти сантиметров — на перевале Верджио с минимальным температурным значением значительно ниже стандартного, передает телеканал «360».

В связи с аномальными погодными условиями местные власти приняли решение ввести в регионе желтый уровень опасности. Для расчистки дорог и улучшения транспортной ситуации на Корсике привлекли снегоуборочную технику. Предполагается, что последствия стихии будут ликвидированы в ближайшее время и жители местных городов смогут вернуться к привычному образу жизни, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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