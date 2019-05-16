2019-05-16T15:13:34+03:00
Общество

«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников дал старт новой региональной программе «Первый раз в первый класс»
Лариса ТУРОВА
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С подачи главы региона все выпускники детских садов будут получать в подарок наборы для успешного путешествия в мир знаний. В ярко красных брендированных папках все необходимое для того, чтобы будущие первоклассники смогли подготовиться к школе: пенал с канцелярскими принадлежностями, расписание занятий, альбом для рисования, краски, карандаши и конструктор для технического творчества.

Как рассказали в региональном департаменте образования, поступление в школу – это яркое событие для каждого ребенка, поэтому такие наборы будут получать все потенциальные первоклассники области в независимости от того, посещал ребенок садик или нет. Также подарки будут вручаться выпускникам ведомственных и частных детских садов, а также тем будущим первоклассникам, которые переедут в нашу область даже накануне учебного года.

Первые наборы из рук главы региона получили воспитанники детского сада «Зоренька» города Вологды. В 2019 году такие подарки будут вручены всем 16185 выпускникам дошкольных образовательных учреждений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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