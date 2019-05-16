16 Май 18:14 2019-05-16T18:14:00+03:00

В Посольстве РФ рассказали о состоянии россиянок, пострадавших при авиаударе в Йемене Фото: REUTERS

Раннее поступила информация о том, что в результате массированных бомбардировок по йеменской столице Сана две гражданки России получили ранения

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Две россиянки, пострадавшие в результате авиаудара по йеменской столице Сана, были немедленно доставлены в госпиталь и сейчас, после оказания медицинской помощи, их жизни ничто не угрожает. Соответствующие заявление сделали в российском посольстве.

«Как выяснилось, легкие ранения, в основном от осколков стекла, получили гражданка России Шамс Аль-Нуайми и ее дочь Лаян. Их жилой дом полностью разрушен в результате попадания ракеты. Россиянки были немедленно доставлены в госпиталь и после оказания медицинской помощи отправлены к родственникам. В настоящее время их жизни ничто не угрожает», - сказано на сайте дипломатического ведомства.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, две гражданки России пострадали в результате массированной бомбардировки возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции по центральным районам йеменской столице Сана.

ИСТОЧНИК KP.RU