Посольство России в США: Новые американские санкции вызовут ответные меры

СЕГОДНЯ 06:19 2019-05-17T06:25:54+03:00

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Новые антироссийские санкции Соединенных Штатов, связанные с так называемым «актом Магнитского», не останутся без ответа, говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

«За этими шагами последуют ответные меры. Отвечая подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе. Мы готовы к этому, и мы считаем, что это правильный выбор», - отмечают российские дипломаты.

В посольстве добавили, что подобные действия Вашингтона «представляют собой попытку навязать односторонние меры принуждения, которые идут вразрез с международным правом и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в четверг, 16 мая, американский Минфин внес в санкционный список спецотряд «Терек» из Чечни и пятерых граждан России.

ИСТОЧНИК KP.RU