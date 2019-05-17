2019-05-17T07:23:09+03:00
Общество

Погода в Москве на 17 мая 2019 года: облачно и без осадков

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 17 мая 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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В пятницу в Москве ожидается теплая погода и без осадковВ пятницу в Москве ожидается теплая погода и без осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 17 мая 2019 года будет без осадков, но с небольшой облачностью. Температура воздуха прогреется до 18-20 градусов выше ноля. К вечеру и ночью столбики термометров опустятся до 6- 8 градусов.

Ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет составлять 756 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По области температура воздуха будет составлять днем от 16 до 21 градусов, вечером будет немного прохладнее – 3-8 градуса выше ноля.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, по прогнозам синоптиков ближе к выходным дожди в столице прекратятся. Погода в Москве установится сухая, температура останется в высоких плюсовых значениях, ветер сбавит скорость. При этом метеочувствительным людям стоит быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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