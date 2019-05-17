Песков о санкциях США против СОБР «Терек»: принцип взаимности будет соблюдаться
Санкции Соединённых Штатов против спецотряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек» требуют определенных контрмер, которые должны отражать принцип взаимности и собственные национальные интересы. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Так или иначе, безусловно, соблюдается принцип взаимности, который, конечно же, требует определенных контрмер на подобные деструктивные меры», - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что «все будет делаться только в собственных национальных интересах».
Описывая потенциальный ответ Вашингтону, Песков заявил, что «в первую очередь, конечно, принцип взаимности будет соблюдаться», а «во вторую очередь главным образом будут преследоваться собственные национальные интересы».
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 16 мая, Минфин США ввел санкции против чеченского спецназа «Терек», а также против двух соратников Рамзана Кадырова, указав на их возможную причастность к якобы имевшему место нарушению прав человека на территории Чечни, в том числе к «преследованию геев в республике»
ИСТОЧНИК KP.RU