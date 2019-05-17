Песков о санкциях США против СОБР «Терек»: принцип взаимности будет соблюдаться

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-17T13:51:39+03:00

Песков о санкциях США против чеченского спецназа «Терек»: принцип взаимности будет соблюдаться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в ответе Вашингтону Москва будет преследовать собственные национальные интересы

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Санкции Соединённых Штатов против спецотряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек» требуют определенных контрмер, которые должны отражать принцип взаимности и собственные национальные интересы. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Так или иначе, безусловно, соблюдается принцип взаимности, который, конечно же, требует определенных контрмер на подобные деструктивные меры», - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что «все будет делаться только в собственных национальных интересах».

Описывая потенциальный ответ Вашингтону, Песков заявил, что «в первую очередь, конечно, принцип взаимности будет соблюдаться», а «во вторую очередь главным образом будут преследоваться собственные национальные интересы».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 16 мая, Минфин США ввел санкции против чеченского спецназа «Терек», а также против двух соратников Рамзана Кадырова, указав на их возможную причастность к якобы имевшему место нарушению прав человека на территории Чечни, в том числе к «преследованию геев в республике»

ИСТОЧНИК KP.RU