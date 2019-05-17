Путин предложил рассмотреть практические испытания «Пересвета» и «Кинжала»

СЕГОДНЯ 19:17 2019-05-17T19:17:50+03:00

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Стоит рассмотреть практические испытания лазерного оружия «Пересвет» и гиперзвуковой установки «Кинжал». Соответствующие предложение сделал президент России Владимир Путин в Сочи в пятницу, 17 мая, на итоговом совещании, посвященном развитию российских Воздушно-космических сил.

«Рассмотрим первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие "Пересвет" и авиационный ракетный гиперзвуковой комплекс "Кинжал"», - сказал глава государства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на этой неделе российский лидер в рамках проведения майской серии оборонных совещаний посетил Астраханскую область, где он посетил крупнейший испытательный центр Воздушно-космических сил, а также ознакомился с серийными образцами авиационной техники и перспективного вооружения. К Ахтубинску самолёт Путина прибыл в сопровождении звена из шести новейших истребителей Су-57.

ИСТОЧНИК KP.RU