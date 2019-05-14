2019-05-14T17:02:40+03:00
Политика

Самолет Путина на подлете к Ахтубинску сопровождали новейшие истребители Су-57

В Астраханской области российский президент ознакомится с серийными образцами авиационной техники и перспективного вооружения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 14 мая, президент России Владимир Путин прибыл в Астраханскую область, в город Ахтубинск с рабочим визитом в рамках проведения майской серии оборонных совещаний. На подлете к городу самолет главы государства сопровождало звено из шести новейших истребителей Су-57, которые поднялись в воздух с аэродрома Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова, чтобы встретить борт российского лидера.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Ахтубинске Путин проведёт совещание о социально-экономическом развитии региона и встретится с исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым.

Основная цель визита российского президента в Астраханскую область – посетить Государственный летно-испытательный центре Министерства обороны России – крупнейший испытательный центр Воздушно-космических сил. Путин также планирует ознакомиться с серийными образцами авиационной техники и перспективного вооружения.

Напомним, 13 мая, президент посетил Авиационного завода имени С.П.Горбунова и сообщил о том, что Минобороны не исключает увеличения объемов контракта на стратегические ракетоносцы Ту-160.

ИСТОЧНИК KP.RU

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