В Росгвардии заявили, что санкции США против «Терека» не повлияют на его эффективность

СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-17T16:03:25+03:00

Минфин США ввел санкции против чеченского спецназа «Терек», а также против двух соратников Рамзана Кадырова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против чеченского спецназа, а также против двух соратников Рамзана Кадырова

Изменить размер текста: A A

Введенные Соединёнными Штатами Санкции против спецотряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек» никак образом не скажутся на эффективности деятельности как его личного состава, так и Росгвардии в целом. Соответствующие заявление сделал официальный представитель спецотряда Валерий Грибакин.

«Санкции США против чеченского подразделения специального назначения "Терек" никоим образом не скажутся на эффективности деятельности его личного состава, высоком авторитете подразделения среди сотрудников силовых структур и правоохранительных органов, а также среди граждан. Также не скажутся на деятельности Росгвардии в целом», - цитирует слова представителя Росгвардии агентство ТАСС.

Грибакин подчеркнул, что вместо укрепления и расширения сотрудничества «политиканы, принимают громкие решения ради сиюминутной выгоды», которые совсем неэффективны на практике.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что введённые ограничения требуют контрмер, которые должны отражать национальные интересы страны.

Напомним, в минувший четверг, 16 мая, Минфин США ввел санкции против чеченского спецназа «Терек», а также против двух соратников Рамзана Кадырова.

ИСТОЧНИК KP.RU