2019-05-17T17:23:12+03:00
Общество

Утиная семья заблокировала дорогу на Минском шоссе

Водители терпеливо ждали, когда мама и малыши перейдут дорогу и окажутся в безопасности [видео]
Елена АКИМОВА
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С приходом теплого сезона водители все чаще встречают на дороге пернатых пешеходовС приходом теплого сезона водители все чаще встречают на дороге пернатых пешеходов
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На Минском шоссе водители встретили необычного участника движения. Утка с утятами пыталась перейти оживленную проезжую часть. И хотя подобное не является редкостью, каждый раз люди с удовольствием уступают дорогу пернатым.

Все происходит неподалеку от Одинцово. Кто-то из очевидцев успел записать происходящее на видео, а потом поделился им в сети. Пользователи сразу же резюмировали – данный поступок поднимает настроение и заряжает позитивом на целый день.

Судя по видео, преодолеть шоссе утке с утятами было не просто, но на том берегу водоем, куда мама вознамерилась привести птенцов.

- Скорее всего, гнездо на противоположной стороне дороги и поэтому приходится выходить на опасную дистанцию. Утка не осознает, насколько тяжело будет добираться до воды из-за антропогенного ландшафта. Летать утята не умеют, поэтому все идут пешком, - комментирует интернет-изданию «Подмосковье сегодня» председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

В Москве водители помогли утятам перейти дорогу.Всегда можно найти минутку для того, что сделать что-нибудь доброе. Например, перевести утят через дорогу. А вы сегодня уже помогли кому-то?

Всем свидетелям подобного эксперт напомнил, что не стоит пытаться помочь пернатым перейти дорогу. Это может сильно напугать «пешеходов», и они разбегутся в разные стороны. Собрать их будет очень проблематично, а порой просто невозможно. Лучше терпеливо подождать, когда участники движения покинут проезжую часть.

Кстати, подобная история произошла сегодня и в Красноярске. Утка с утятами пыталась перейти дорогу в самом центре города. Местные жители решили не полагаться на волю случая и помочь семейству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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