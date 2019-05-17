Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Законодательный Юань (парламент Тайваня) легализовал регистрацию однополых браков. Решение было принято путем голосования на заседании в пятницу, 17 мая. В пользу принятия соответствующего закона выступили 66 парламентариев, против оказались 27 человек.
Процесс оказался настолько резонансным, что в день голосования перед зданием Законодательного Юаня собрались тысячи ЛГБТ-активистов.
Консервативно настроенные законодатели хотели разрешить для однополых пар лишь "гражданские союзы" или "семейные отношения", но выбор в итоге бал на обычный брак. Таким образом Тайвань стал первым азиатским государством, легализовавшим подобную практику.
Закон вступит в силу 24 мая после того, как его подпишет президент страны, передает The Independent.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее однополые браки были официально разрешены в Германии, США, Ирландии, на Мальте и в ряде других государств.
ИСТОЧНИК KP.RU