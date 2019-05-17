2019-05-17T17:18:47+03:00
В мире

Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Решение вступит в силу после подписания документа президентом страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У здания парламента страны собрались тысячи представителей ЛГБТ-сообществаУ здания парламента страны собрались тысячи представителей ЛГБТ-сообществаФото: REUTERS
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Законодательный Юань (парламент Тайваня) легализовал регистрацию однополых браков. Решение было принято путем голосования на заседании в пятницу, 17 мая. В пользу принятия соответствующего закона выступили 66 парламентариев, против оказались 27 человек.

Процесс оказался настолько резонансным, что в день голосования перед зданием Законодательного Юаня собрались тысячи ЛГБТ-активистов.

Консервативно настроенные законодатели хотели разрешить для однополых пар лишь "гражданские союзы" или "семейные отношения", но выбор в итоге бал на обычный брак. Таким образом Тайвань стал первым азиатским государством, легализовавшим подобную практику.

Закон вступит в силу 24 мая после того, как его подпишет президент страны, передает The Independent.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее однополые браки были официально разрешены в Германии, США, Ирландии, на Мальте и в ряде других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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