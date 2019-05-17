2019-05-17T18:06:09+03:00
Политика

Суд арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва и заместителя главы агентства

Подсудимые обвиняются в хищении трех миллиардов рублей при реализации контракта на поставку дизельного топлива
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Суд арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва и заместителя главы агентстваСуд арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва и заместителя главы агентстваФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест до 20 июня заместителя главы Росрезерва Александра Кирюхина и директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина, обвиняемых в хищении 3 миллиардов рублей.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Кирюхина меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 июля», - заявил пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Уланина меру пресечения в виде ареста до 20 июня», - сказала судья Евгения Николаева.

Уланин и Кирюхин, а также неустановленные лица обвиняются в хищении трех миллиардов рублей при реализации контракта на поставку дизельного топлива.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о суде в Новосибирске по делу бывшего топ-менеджера Росрезерва Илгиза Гарифуллина, которого обвиняют во взятках. Во время обысков у него нашли 135 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко подписал указ о запуске мобильной сети 5G на Украине
Матвиенко: Эрдоган сообщил, что никаких изменений в поставках С-400 не будет
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев стал гражданином Украины
Эксперт рассказал о фобиях россиян после возгорания самолета Sukhoi Superjet
Посольство РФ опровергло сообщения о вмешательстве в выборы ЮАР
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Следствие запросило продление ареста Абызова на два месяца
Утиная семья заблокировала дорогу на Минском шоссе
Александр Турчинов покинул пост секретаря Совбеза Украины
Уфа примет главных медиа-менеджеров и блогеров России
Россия обжаловала решение Гаагского суда по иску украинских компаний
Актер Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
Адвокаты сестер Хачатурян будут просить о прекращении уголовного дела в отношении девушек
В ФРГ надеются, что Россия поможет сохранению иранской ядерной сделки
Главы МИД Польши и России обсудили доступ к обломкам президентского самолета Ту-154М
Меркель рассчитывает встретиться с Зеленским в скором времени
Уроженца Северной Осетии арестовали за перечисление 50 млн ИГ*
НАТО допустило ошибку при авиаударе в Афганистане: 17 полицейских погибли
В Росгвардии заявили, что санкции США против «Терека» не повлияют на его эффективность
Виталий Мутко предрек снижение ипотечных ставок
Российские туристы предпочитают традиционные сувениры еде и алкоголю
Глава ДНР: говорить о раскрытии убийства Захарченко преждевременно
Секретарь Совбеза Украины Турчинов планирует уход в отставку
Польские спецслужбы задержали планировавшего теракт мужчину
Украинский политолог объяснил заинтересованность Зеленского в роспуске Верховной Рады
Глава МИД Украины Климкин подал в отставку