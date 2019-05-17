Суд арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва и заместителя главы агентства

СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-17T18:06:09+03:00

Подсудимые обвиняются в хищении трех миллиардов рублей при реализации контракта на поставку дизельного топлива

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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест до 20 июня заместителя главы Росрезерва Александра Кирюхина и директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина, обвиняемых в хищении 3 миллиардов рублей.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Кирюхина меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 июля», - заявил пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Уланина меру пресечения в виде ареста до 20 июня», - сказала судья Евгения Николаева.

Уланин и Кирюхин, а также неустановленные лица обвиняются в хищении трех миллиардов рублей при реализации контракта на поставку дизельного топлива.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о суде в Новосибирске по делу бывшего топ-менеджера Росрезерва Илгиза Гарифуллина, которого обвиняют во взятках. Во время обысков у него нашли 135 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU