Трамп обвинил агентов ФБР в госизмене

СЕГОДНЯ 18:34 2019-05-17T18:34:20+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал государственной изменой тот факт, что агенты Федерального бюро расследований следили за членами его предвыборного штаба в 2016 году.

"За моей президентской кампанией велась слежка. Ничего подобного никогда не происходило в американской политике. Очень неприятная ситуация. За госизмену полагаются длительные тюремные сроки, а это была госизмена", - написал глава государства у себя в Twitter.

Сайт kp.ru сообщал о том, что еще в 2018 году стало известно о работавшем в предвыборном штабе Трампа информаторе ФБР. Газета The New York Times писала о том, что осведомителем был экс-сотрудник администрации президента.

По просьбе разведывательного бюро он встречался с членами команды республиканца и пытался выявить их "связи с Кремлем". Найти подобных следов не удалось, а вот информатора раскрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU