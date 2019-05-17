Россия и Венесуэла обсуждают возможность перехода на расчеты в рублях
Россия и Венесуэла обсуждают возможность перехода на расчеты в рублях. Об этом сообщил посол Боливарианской Республики при женевском отделении ООН Хорхе Валеро.
По его словам, переговоры ведутся не только в данном направлении, но и с учетом криптовалютного рынка.
"Да, мы сейчас пытаемся проводить наши операции через другие валюты, в том числе через криптовалюту "петро", которую мы создали", - цитирует РИА Новости дипломата.
Напомним, что "петро" была пущена в оборот в феврале 2018 года. Таким образом, Венесуэла стала первой в мире страной с собственной криптовалютой, поддерживаемой запасами нефти. Изначально цена одного "петро" равнялась стоимости одного барреля добываемой в республики нефти (около 60 долларов).
Сайт kp.ru писал о том, что, по словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, криптовалюту можно использовать также для получения дивидендов.
ИСТОЧНИК KP.RU