Великобритания отменит миграционные карты для иностранцев

СЕГОДНЯ 20:30 2019-05-17T20:30:04+03:00

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С 20 мая Великобритания перестанет выдавать туристам миграционные карты. Об этом сообщило издание Independent со ссылкой на главу пограничной службы Пола Линкольна.

Бумажные миграционные карты выдаются каждому иностранному гражданину, въезжающему в Великобританию из-за пределов Европейской экономической зоны. В них туристы указывают свои паспортные данные, цель визита в страну, свое предполагаемое место размещения, а также дату въезда и выезда.

Однако в последнее время Великобританию посещает все больше и больше туристов, поэтому пограничники не успевают обрабатывать данные каждого из них . Для более быстрого прохождения пограничного контроля было принято решение отменить миграционные карты. Власти Британии полагают, что это позволит сотрудникам сосредоточить свое внимание на досмотре лиц, представляющих наибольшую опасность.

Несмотря на разумность и целесообразность принятого решения, многие работники таможенных и пограничных служб остались им недовольны. По их мнению, это лишит сотрудников служб безопасность информации, благодаря которой они могут поймать предполагаемого преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU