2019-05-19T02:58:52+03:00
Общество

"Ночь музеев" в Ленинградской области открыла крепость Старой Ладоги

Экскурсию для иностранных туристов по древней крепости провел губернатор
Анна ПОСЛЯНОВА
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Крепость в Старой ЛадогеКрепость в Старой ЛадогеФото: Анна СУХОДОЕВА
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Ленинградская "Ночь музеев" началась в Старой Ладоге. Вечером 18 мая губернатор Александр Дрозденко самолично провел для китайских туристов первую ночную экскурсию по любимой Староладожской крепости.

- Это место русской сил, - начал Александр Дрозденко. - Это первая столица русского государства.

Маршрут экскурсии прошел по восстановленной Раскатной башне, храму святого Георгия, где освятил меч Александр Невский и где расчистили уникальные фрески, и мимо церкви Димитрия Солунского, одной из самых древних деревянных в России.

- С 2012 года мы восстанавливаем все памятники в Старой Ладоге, - В крепости работы пока не завершены: в Тайничной башне мы хотим воссоздать подвальные помещения, тайные ходы и выход к Волхову. Там появится экспозиция, посвященная здешним тайным оборонительными соображениям.

На работы на следующий год уже заложили 15 миллионов рублей.

Тема всероссийской акции - "Элементы", и программа в Старой Ладоге распадается на пять. Варяги и стрельцы знакомят с историей. У раскопа - специальной археологической "песочнице" - рассказывают об археологии. Живопись, хоровой концерт в церкви святого Георгия и детский спектакль представляют "элемент" искусства. Экскурсию в Раскатную башню посвятили архитектуре. А мастер-классы по изготовлению сувениров из бересты и кожи воплощают "элемент" этнографии.

- Посетив все площадки, понимаешь, что самый главный "элемент" ночи - это ты сам, - улыбаются гости крепости.

Вообще Ленинградская область участвует во всероссийской "Ночи музеев" уже во второй раз. В этом году для посетителей-полуночников открыли двери и подготовили уникальную программу больше 30 музеев. Среди них - четыре крепости: кроме Староладожской, это Копорье, Ивангородская и "Корела".

Но не крепостями едиными: усадьбы Выборга и Гатчины открыли свои парки, а в Кингисеппе, например, организовали провинциальный ямбургский салон конца XIX столетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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