2019-05-19T05:13:29+03:00
Звезды

На Шварценеггера в ЮАР напал «безумный фанат», он задержан

Сам «Терминатор» рассказал, что не сразу понял, что его ударили [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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"Железный Арни" не пострадал"Железный Арни" не пострадалФото: REUTERS
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Южноафриканская полиция уже выяснила личность человека, который во время соревнований в ЮАР напал на звезду голливудских боевиков Арнольда Шварценеггера. Как выяснилось, это известный местным правоохранителям подобными выходками «безумный фанат», его задержали практически сразу.

Об этом сообщил организатор соревнований Arnold Classic Africa Уэйн Прайс, отметив, что атака на «железного Арни», скорее всего, была «тщательно спланирована нападающим, ведь он известен полиции в связи с организацией подобных инцидентов в прошлом».

Он добавил, что Шварценеггер считает произошедшее просто досадным недоразумением и обвинять никого ни в чем не собирается.

Сам же актер уже успокоил своих поклонников, написав на своей странице в Twitter, что он в порядке, и переживать за него не стоит. Шварценеггер рассказал, что он вообще не сразу понял, что именно произошло: пока не увидел видеозапись инцидента, считал, что его толкнула толпа.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, когда «Терминатор всех времен и народов» общался со студентами-бодибилдерами, один из присутствовавших разбежался и в прыжке пнул Шварценеггера ногами в спину так, что тот упал. Подняться актеру и бывшему губернатору Калифорнии дружно помогали охранники и участники соревнований. Этот момент попал на видео.

Неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера в Южной Африке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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