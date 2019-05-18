На Шварценеггера напали средь бела дня на глазах у охранников
Неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера в Южной Африке. Актер мирно раздавал автографы студентам, когда неожиданно темнокожий мужчина с прыжке ударил железного Арни ногами по спине.
Арнольда Шварценеггера атаковали на Arnold Sports Africa. Там он тренировал местных бодибилдеров из числа студентов, раздавал автографы, фотографировался и просто мило общался.
В один из моментов, который попал на видео, злоумышленник с разбегу бьет актера ногами в спину. Нападавшего скрутили.
Неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера в Южной Африке.
Шварценеггер не пострадал, хотя удар, судя по ролику, был внушительный. Артист после атаки упал. Ему помогли подняться участники соревнований и охрана.
Arnold Sports Africa является частью масштабного проекта. Три года назад Арнольд Шварценеггер смог реализовать свой давний план - проведение чемпионата по бодибилдингу на каждом континенте. За долгие годы Arnold Sports Festival - проводится с 1989 года - превратился в самый настоящий праздник фитнеса и спорта.
Тысячи атлетов сражаются за победу во многих номинациях. Среди них фитнес, боулинг, плавание, большой теннис и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU
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