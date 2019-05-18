2019-05-18T18:28:37+03:00
Звезды

На Шварценеггера напали средь бела дня на глазах у охранников

Все произошло во время встречи актера со студентами [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Железный Арни стал жертвой нападения в Южной АфрикеЖелезный Арни стал жертвой нападения в Южной АфрикеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера в Южной Африке. Актер мирно раздавал автографы студентам, когда неожиданно темнокожий мужчина с прыжке ударил железного Арни ногами по спине.

Арнольда Шварценеггера атаковали на Arnold Sports Africa. Там он тренировал местных бодибилдеров из числа студентов, раздавал автографы, фотографировался и просто мило общался.

В один из моментов, который попал на видео, злоумышленник с разбегу бьет актера ногами в спину. Нападавшего скрутили.

Неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера в Южной Африке.

Шварценеггер не пострадал, хотя удар, судя по ролику, был внушительный. Артист после атаки упал. Ему помогли подняться участники соревнований и охрана.

Arnold Sports Africa является частью масштабного проекта. Три года назад Арнольд Шварценеггер смог реализовать свой давний план - проведение чемпионата по бодибилдингу на каждом континенте. За долгие годы Arnold Sports Festival - проводится с 1989 года - превратился в самый настоящий праздник фитнеса и спорта.

Тысячи атлетов сражаются за победу во многих номинациях. Среди них фитнес, боулинг, плавание, большой теннис и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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