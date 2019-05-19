В Японии умер мужчина из старейшей семейной пары на планете

СЕГОДНЯ 07:19 2019-05-19T07:19:49+03:00

В Японии умер Масао Мацумото - мужчина из старейшей на планете супружеской пары Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Японии умер Масао Мацумото - мужчина из старейшей на планете супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет. Мацумото скончался в городе Такамацу (префектура Кагава).

Как сообщает агентство Kyodo, причиной смерти Мацумото стала сердечная недостаточность. По состоянию на день смерти Масао, он и его жена Мияко прожили вместе 81 год и 201 день.

Масао и Мияко родились в префектуре Оита. У супругов есть пять дочерей, 13 внуков и 25 правнуков.

Рекорд супругов Мацумото был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса в 2018 году. Они стали абсолютными рекордсменами, побив на 57 дней достижение Карла и Гурден Дольвен из Норвегии; совокупный возраст супругов из королевства на момент смерти одного из них составлял 210 лет и два месяца.

Ранее сайт kp.ru сообщал о смерти самого пожилого жителя России. 123-летний Аппаз Илиев скончался в начале мая этого года в реанимации Ингушской республиканской клинической больницы (ИРКБ).

ИСТОЧНИК KP.RU