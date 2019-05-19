2019-05-19T08:31:42+03:00
Спорт

Боксер Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии WBC

Американец нокаутировал своего соотечественника Доминика Бризила в первом раунде
Александр ДЖУМАЕВ
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Боксер из США Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC)Боксер из США Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC)Фото: REUTERS
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Боксер из США Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой со своим соотечественником Домиником Бризилом он выиграл нокаутом в первом раунде.

33-летний Уайлдер владеет титулом с 2015 года. За свою карьеру боксер не потерпел ни одного поражения: на счету Уайлдера 41 победа и одна ничья. Прошлый бой Уайлдера с британцем Тайсоном Фьюри, состоявшийся в декабре прошлого года, завершился вничью.

Бризил, в свою очередь, потерпел второе поражение при 20 победах. Летом 2016 года он проиграл в бою за пояс Международной боксерской федерации (IBF). Таким образом, это уже второе поражение американца в бою за титул чемпиона мира.

Согласно заключенному перед боем контракту со стриминговой платформой DAZN, Уайлдер получит за три поединка 100 миллионов долларов США. За бой с Бризилом он получил $20 млн, тогда как за следующие два он получит по $40 млн.

Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, IBF и Всемирная боксерская организация, WBO) в настоящий момент владеет Джошуа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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