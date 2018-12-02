Итог боя Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри: ничья по решению судей

СЕГОДНЯ 08:47 2018-12-02T08:53:08+03:00

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В ночь с субботы на воскресенье в Лос-Анджелесе на арене "Стэйплс-центр" прошел большой вечер бокса. Его финальным поединком стал бой, в котором сошлись чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер и бывший чемпион мира Тайсон Фьюри.

Этого боя ждали очень долго. Поединок в итоге продолжался все 12 раундов. Итог боя Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри: ничья! Решение судей 115-111 Уайлдер, 114-110 Фьюри, 113-113.

Статистика американца Уайлдера теперь - 41 бой, 40 побед, 39 нокаутом, 1 ничья. У Фьюри - 28 боев, 27 побед, 19 нокаутом. Тайсон Фьюри особо известен тем, что победил 28 ноября 2015 года украинца Владимира Кличко.

Победителю боя Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри должен был достаться титул чемпиона мира по версии WBC среди профессионалов в тяжелом весе, то есть свыше 90,7 кг. Он был сохранен за американцем Уайлдером.