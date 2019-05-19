Стало известно о приглашении Порошенко на инаугурацию Зеленского

СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-19T12:42:31+03:00

По имеющимся данным, на официальную часть церемонии были приглашены все президенты Украины, кроме Виктора Януковича

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Действующий президент Украины Петр Порошенко был приглашен на инаугурацию избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

"На официальную часть инаугурации Зеленского приглашены все украинские президенты (кроме Виктора Януковича, ясное дело). То есть Порошенко тоже отправили приглашение", - говорится в материале. По данным издания, в понедельник, 20 мая, в 10:00 избранный глава государства принесет присягу в здании Верховной Рады, после чего прибудет в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.

"После этого он отправится на Банковую, где будут двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств", - сообщает издание.

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая. В церемонии примут участие президенты Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и Венгрии, а также представители властей ряда других государств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU