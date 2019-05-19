На инаугурации Зеленского США будет представлять министр энергетики
Министр энергетики США Рик Перри будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил в своем Twitter специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Отмечается, что министр энергетики возглавит делегацию Соединенных Штатов на церемонии. Помимо Перри и Волкера, в церемонии примут участие посол США при ЕС Гордон Сондленд, директор департамента Европейских дел в Совете национальной безопасности при президенте Александр Виндман и и.о. главы дипломатической миссии США на Украине Джозеф Пеннингтон.
По словам представителя МИД Украины Екатерины Зеленко, в церемонии примут участие президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии и Грузии, а также представители властей других стран.
Церемония инаугурации Владимира Зеленского состоится в Киеве 20 мая. В связи с проведением инаугурации в центре Киева будут перекрыты некоторые улицы.
Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU