Пушков прокомментировал обращение Саакашвили к Зеленскому

СЕГОДНЯ 12:50 2019-05-19T12:50:06+03:00

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Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал обращение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно отношений с Россией.

По мнению сенатора, Зеленскому не стоит прислушиваться к советам бывшего президента Грузии по данному вопросу. "Саакашвили с Россией проиграл все, что можно. Пошёл в безумную атаку на Цхинвал в августе 2008, которая стала началом его конца. Был изгнан из своей страны, а затем и из Украины. Тот ещё советчик", - написал Пушков в своем Twitter.

Ранее сайт kp.ru сообщал об обращении Михаила Саакашвили к Владимиру Зеленскому. По словам бывшего президента Грузии, избранному украинскому президенту следует забыть о переговорах с Москвой, а также уделить внимание борьбе с уходящим главой государства Петром Порошенко, который, по словам Саакашвили, может взять реванш за поражение на выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU