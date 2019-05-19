Саакашвили посоветовал Зеленскому забыть о двусторонних переговорах с Россией

СЕГОДНЯ 06:50 2019-05-19T06:52:35+03:00

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией.

«Любые заигрывания и только двусторонние переговоры с Москвой ничего не дадут, потому что Москва тоже недоговороспособна», - заявил он в эфире телеканала «НАШ».

Впрочем, стоит отметить, что и сам Зеленский, и его команда неоднократно ранее говорили, что он готов к переговорам с Россией только «в присутствии западных представителей».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU