2019-05-19T17:29:27+03:00
Общество

Эксперты назвали страны, в которые россияне стали реже летать

Граждане России стали меньше покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию
Марина ВЕНЦОВА
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Россияне стали реже летать в Молдавию, Люксембург, Литву и ЭстониюРоссияне стали реже летать в Молдавию, Люксембург, Литву и ЭстониюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Эксперты сервиса по продаже билетов на самолеты Aviasales установили, что россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию. Такие данные были получены за первые четыре месяца текущего года.

Так, в сравнении с аналогичным периодом в 2018 году наибольший спад интереса наблюдался у рейсов в Молдавию. Число бронирований в эту страну снизилось на 8%. В то же время эксперты обратили внимание, что средняя стоимость перелета в Молдавию выросла на 28% и составила 9620 рублей.

Кроме того, интерес российских туристов к поездкам в Люксембург снизился на 7% при росте цен на билеты на 20% - до 24 034 рублей. По мнению экспертов сервиса, такая тенденция вызвана отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Люксембургом.

Также снижение интереса наблюдается к поездкам в Литву (5%), Эстонию (2%) при росте цен на билеты на 18% и 16% соответственно, пишет РИА Новости.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в России фиксируется значительное подорожание авиабилетов - в среднем на 5-33% за декабрь 2018 - февраль 2019-го. При этом стоимость увеличивается как на внутренних направлениях, так и на международных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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