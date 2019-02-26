Стоимость авиабилетов в России увеличилась на треть

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-26T10:52:18+03:00

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В России фиксируется значительное подорожание авиабилетов - в среднем на 5-33% за декабрь 2018 - февраль 2019-го. При этом стоимость увеличивается как на внутренних направлениях, так и на международных.

Согласно данным сервиса Biletix, средний чек за перелет в пределах страны вырос на 17% до 13,4 тыс. руб. При этом стоимость международных рейсов увеличилась на 23% до 27,3 тыс. руб.

Aviasales же приводит несколько другие данные. Согласно информации онлайн-сервиса, средняя цена на внутренние перелеты выросла на 7% (7,4 тыс. руб.), а на внешние — на 5% (47 тыс. руб.). В Tutu.ru также сообщают о подорожании билетов.

Значительнее всего изменилась стоимость перелетов из Москвы в Симферополь (на 78%, до 6,8 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (на 71%, до 5,2 тыс. руб.) и в Самару (на 60%, до 5,1 тыс. руб.). Среди международных направлений это рейсы Москва—Барселона (на 83%, до 21,6 тыс. руб.) и Петербург—Бангкок (на 69%, до 33,2 тыс. руб.).

В самих авиакомпаниях поясняют, что подорожание билетов связано с ослаблением курса рубля, увеличением стоимости топлива и повышением топливного сбора. Перевозчики вынуждены как-то компенсировать возросшие расходы, однако многие из них теперь находятся на грани банкротства, передает "Ъ".

Сайт kp.ru писал о том, что с 27 ноября 2018 года топливный сбор был увеличен на 200 рублей для эконома и комфорт-класса и на 400 рублей для бизнес-класса. Между тем, авиакомпании еще летом говорили о неизбежности подорожания авиаперевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU