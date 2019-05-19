Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 20:28 2019-05-19T20:28:02+03:00

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Ситуация на рынке нефти стала основной темой переговоров министра энергетики РФ Александра Новака и министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха.

«Мы обсуждали все, что касается ситуации на рынке нефти, без вопросов, касающихся политики, - приводит РИА Новости слова российского министра. - Только в части нефтяного рынка, баланса спроса и предложения, исполнения соглашения и оценок на второе полугодие 2019 года».

При этом вопрос обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном в ходе встречи не затрагивался.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоялось 19 мая в Джидде в Саудовской Аравии. В состав комитета входят восемь стран, в том числе ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Алжир, Ирак и Казахстан. Сопредседателями комитета являются Россия и Саудовская Аравия.

Ранее сайт kp.ru писал, что в прогнозе Минэкономразвития заложено, что нефть в ближайшие годы будет дешеветь. Кроме того, будет уменьшаться сальдо счета текущих операций. Оно упадет с 91 до 63 млрд долларов в год.

ИСТОЧНИК KP.RU